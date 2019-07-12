Траву в Улан-Удэ косят 19 человек

Всего предстоит выкосить полмиллиона квадратных метров травы



В Улан-Удэ городской комбинат по благоустройству еженедельно выкашивает траву вдоль автомобильных дорог, в местах общего пользования.



На сегодня в порядок приведены улицы Борсоева, Сухэ-Батора, Иволгинская, Революции 1905 г., Дзержинского, Добролюбова, Ботаническая, Лимонова, Комарова, Гастелло, Балдынова, Хоринская, Яковлева, Заиграевская, Бабушкина, Терешковой, Боевая, проспект Строителей, территория возле мемориала в Горьком и мемориала Победы, на площади Советов, на проспекте Победы, на проспекте 50-летия Октября и другие участки. Всего было выкошено около 150 тысяч квадратных метров.



Всего в Улан-Удэ покосу подлежит около полумиллиона квадратных метров травостоя.



Над этим трудится 14 человек: бригада из 10 человек комбината по благоустройству и 4 человека из городского лесничества. Для усиления работ по кошению травы с сегодняшнего дня к ним присоединятся ещё 5 человек, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

