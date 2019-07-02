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Читинцы увидят забег невест и парад колясок

Читинцы увидят забег невест и парад колясок
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия будут приурочены ко Дню семьи, любви и верности

7 июля накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности для забайкальских семей пройдёт праздничное мероприятие. Отмечать его будут в Чите, на главной площади краевой столицы.

Праздник начнётся с «Парада семьи». Стартовать движение колонны будет от здания департамента ЗАГС в 16:45. Молодожёны, многодетные семьи, супружеские пары со стажем, будущие родители и все желающие пройдут по улице Ленинградской до площади Ленина, где состоятся основные мероприятия.

На протяжении вечера будут работать тематические и интерактивные площадки. В программе – представление театра кукол «Тридевятое царство», исторический экскурс, посвящённый Полине Гебель и Ивану Аненкову от специалистов Музея декабристов, шуточная свадебная регистрация, мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги как символа праздника, забег невест на шпильках, дефиле участниц конкурса «Миссис Чита», парад колясок, игровая детская площадка от музейно-выставочного центра, составление генеалогического древа любого желающего вместе с сотрудниками краеведческого музея, а также тематические фотозоны.

Завершится праздничный день выступлением шоу-проекта «ВнеВременье». Об этом сообщает пресс-служба одного из организаторов праздника – министерства культуры Забайкальского края.
День семьи парад Чита Праздники конкурс семьи
 
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