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Читинка продавала в интернете несуществующих щенков

Читинка продавала в интернете несуществующих щенков
Общество,  Фото:pixabay.com
На удочку мошенницы попались несколько человек

В Чите полицейские задержали местную жительницу за мошенничество при продаже породистых щенков.

Злоумышленница, не имея щенков Йоркширского терьера, разместила на сайте «Авито» объявление об их продаже. В результате покупательница, желающая приобрести собаку, перевела в качестве предоплаты четыре тысячи рублей. После этого связь с лже-продавцом прервалась.

Аналогичным образом женщина украла у жителя Агинского района пять тысяч рублей и 22 тысячи рублей у жителя другого региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские настоятельно рекомендуют людям не перечислять деньги за товар, не убедившись в его наличии у продавца.
Чита мошенничество
 
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