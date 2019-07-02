Читинка продавала в интернете несуществующих щенков



Злоумышленница, не имея щенков Йоркширского терьера, разместила на сайте «Авито» объявление об их продаже. В результате покупательница, желающая приобрести собаку, перевела в качестве предоплаты четыре тысячи рублей. После этого связь с лже-продавцом прервалась.



Аналогичным образом женщина украла у жителя Агинского района пять тысяч рублей и 22 тысячи рублей у жителя другого региона.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские настоятельно рекомендуют людям не перечислять деньги за товар, не убедившись в его наличии у продавца.

В Чите полицейские задержали местную жительницу за мошенничество при продаже породистых щенков.