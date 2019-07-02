Читинка продавала в интернете несуществующих щенков

На удочку мошенницы попались несколько человек
В Чите полицейские задержали местную жительницу за мошенничество при продаже породистых щенков.
Злоумышленница, не имея щенков Йоркширского терьера, разместила на сайте «Авито» объявление об их продаже. В результате покупательница, желающая приобрести собаку, перевела в качестве предоплаты четыре тысячи рублей. После этого связь с лже-продавцом прервалась.
Аналогичным образом женщина украла у жителя Агинского района пять тысяч рублей и 22 тысячи рублей у жителя другого региона.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские настоятельно рекомендуют людям не перечислять деньги за товар, не убедившись в его наличии у продавца.
На удочку мошенницы попались несколько человек
В 2019 году в республике планируют благоустроить 120 общественных и 112 дворовых территорий
У её дочери не было даже собственного спального места
Ребятишки смогли почувствовать себя инспекторами ДПС
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих
Они провели вместе несколько часов в съёмной квартире
В республике работает электронный информационный образовательный комплекс
Мужчине грозит лишение свободы
Обе жертвы продавали товары в Интернете
Такие меры приняты из-за подтопленных участков в Тулунском районе
Таковы результаты за полгода
14-й Байкальский Сабантуй прошёл 29 июня
В Бурятии с подразделениями связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи руководства общевойскового объединения и воинских частей
Всего вариантов реконструкции четыре