Федеральный телеканал рассказал о нефрите, буддизме, шаманах и старообрядцах Бурятии

- Эта восьмиметровая бронзовая скульптура олицетворяет гостеприимство местных жителей, в руках у женщины хадак – это древний буддийский символ уважения, пожелания счастья и мира. Сегодня нас встречает мать Бурятия! – сказал ведущий.

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