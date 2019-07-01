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Федеральный телеканал рассказал о нефрите, буддизме, шаманах и старообрядцах Бурятии

Федеральный телеканал рассказал о нефрите, буддизме, шаманах и старообрядцах Бурятии
Общество, 
Вышла вторая серия передачи «По секрету всему свету» о Бурятии

29 июня на федеральном канале «Россия-1» вышла вторая серия передачи «По секрету всему свету» о Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», первая серия передачи о республике вышла в эфир 15 июня.

Вторую серию о Бурятии ведущий передачи «По секрету всему свету» Марк Богатырёв начал с описания скульптуры «Мать Бурятия».

- Эта восьмиметровая бронзовая скульптура олицетворяет гостеприимство местных жителей, в руках у женщины хадак – это древний буддийский символ уважения, пожелания счастья и мира. Сегодня нас встречает мать Бурятия! – сказал ведущий.




Марк Богатырёв отметил, что в республике проживает более 100 национальностей; он подчеркнул толерантность жителей Бурятии.

- Бурятия радушно принимает каждого вне зависимости от национальности и вероисповедания и даже может стать настоящим домом. Мне кажется, это один из самых толерантных регионов нашей страны, - отметил ведущий.

В первую очередь Марк Богатырёв отправился к местным старообрядцам в Тарбагатай, предков которых правительство Российской империи сослало в эти места в XVIII веке.

- Перебирались старообрядцы целыми семьями, а потому назвали себя семейскими, с тех пор, конечно, много воды утекло. Здесь свято хранят свою старину, свою историю. Невероятно, но некоторым домам в этом селе более 150 лет. Умели старообрядцы строить в буквальном смысле на века, - подметил Богатырёв.

Местные старообрядцы рассказали, что их край называется Богатый, потому что в их селе живёт большое количество многодетных семей. Семейские показали роспись, сделанную на стене одного из домов в 1887 году и объяснили значение каждого рисунка.

Потом староверы вместе с ведущим приготовили лепёшки по рецептам семейских. После чая старообрядцы с Богатырёвым принялись петь и танцевать.

Следующим пунктом назначения ведущего и телезрителей стал нефритовый завод.

- Бурятские шаманы всегда верили в его исцеляющую силу, а сейчас большая его часть экспортируется в Китай, - сказал Марк Богатырёв.

Сотрудники завода представили готовые украшения из нефрита разных цветов – белого, зелёного, молочного, медового.

- В Китае считается, что нефрит – это императорский камень, - отметила сотрудница завода.

Марк Богатырёв познакомился со всеми этапами производства изделий из драгоценного камня.

Затем съёмочная группа отправилась в Иволгинский дацан – центр буддизма России. Эрдэни Кокорин, один из лам дацана, рассказал о правилах посещения буддийских монастырей, об обряде гороо («круг очищения») и о буддизме в целом.

- У каждого человека есть три драгоценности – тело, речь и ум. Этими тремя вещами мы каждый день совершаем неблагие поступки – о плохом думаем, плохую речь говорим, плохие действия совершаем. Когда мы проходим «круг очищения», мы даём такую клятву себе внутреннюю, что до сегодняшнего дня я совершал такие действия, но впредь я не буду совершать такие действия и тем самым проходя этот круг, приводя в движение молитвенные барабаны, мы очищаем своё тело, речь и ум, - объяснил Эрдэни Кокорин.

Затем в серии показали уникальные куклы из коровьих рогов художницы Анны Павловой.

- Я на заводе работала в своё время и там делали окантовку в виде рога, а дома стоял обычный рог. И в один прекрасный день я нарисовала шамана на этом роге, а потом девочку нарисовала и мальчика и пошло-поехало, - рассказала женщина о том, как она начала заниматься таким необычным творчеством.

Ведущий попробовал нарисовать куклу своими руками, а затем отправился к шаманке с угощениями для духов.

Марка Богатырёва встретила шаманка Ирина Базарова. Она рассказала, что на шамана выучиться невозможно – их выбирают сверху.

- Я сама являюсь инженером экономистом по образованию, я никогда и не думала, что буду шаманкой. Я работала экономистом, потом у меня начались проблемы, болезни, сон потеряла и духи ко мне приходили ночами, они не давали спать. Я думала, что что-то ненормальное творится со мной. Я обратилась к старым шаманам, которые могут подсказать. Пришла к шаману, а мне сказали, что я являюсь избранницей, - поделилась женщина.

Шаманка с помощью бубна и своих атрибутов провела обряд открытия дороги Богатырёву. Ведущий по окончании обряда заявил, что он «посвежел сразу и похорошел».
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