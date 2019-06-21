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В Приангарье подвели итоги Спартакиады «Юность России»

В Приангарье подвели итоги Спартакиады «Юность России»
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди призёров команды из Ангарска, Иркутска, Бохана и Залари

В Иркутской области завершилась XI Спартакиада ИРО ОГФСО «Юность России». Она проходила в трёх спортивных номинациях: «Молодёжно-спортивная лига – Юность России», «Олимпийские надежды» и с контингентом обучающихся по трём группам среди профессиональных образовательных организаций (ПОО) Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Рейтинг определялся в следующих видах спорта: легкоатлетический кросс, мини-футбол, настольный теннис, греко-римская борьба, шахматы, баскетбол, хоккей с мячом, лыжный спорт, зимнее многоборье – лига ГТО, гиревой спорт, лёгкая атлетика, армрестлинг, троеборье, волейбол, футбол, плавание, спортивный туризм, а также по итогам фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта.

Итоги Спартакиады («Молодёжно-спортивная лига – Юность Россия») по группе девушек: первое место занял Ангарский педагогический колледж, второе место – Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова, третье – Заларинский агропромышленный техникум. Лауреатами Спартакиады среди девушек стали Ангарский техникум общественного питания и торговли, Ангарский техникум строительных технологий, Иркутский региональный колледж педагогического образования.

Среди юношей в номинации «Молодёжно-спортивная лига – Юность Россия» места распределились следующим образом: первое место занял Ангарский политехнический техникум, второе место – Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, третье – Заларинский агропромышленный техникум. Лауреатами Спартакиады среди юношей стали Ангарский автотранспортный техникум, Иркутский региональный колледж педагогического образования и Ангарский техникум строительных технологий.

В спортивной номинации «Молодёжно-спортивная лига – Юность России» по двум группам юноши и девушки лидировал Заларинский агропромышленный техникум, на втором месте – Иркутский региональный колледж педагогического образования, на третьем месте – Ангарский техникум строительных технологий. Лауреатами Спартакиады в этой номинации признаны Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова, Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта.

В рейтинге в спортивной номинации «Олимпийские надежды» победил Ангарский техникум строительных технологий, вторым стал Иркутский региональный колледж педагогического образования, третьим – Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова. Лауреаты спартакиады: Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, Заларинский агропромышленный техникум, Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта, Иркутский техникум транспорта и строительства, Ангарский политехнический техникум, Ангарский техникум общественного питания и торговли, Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий.

В рейтинге спортивной номинации областной спартакиады «Молодежно-спортивной лиги – Юность России» с контингентом обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области по двум группам юноши и девушки в III группе (300 человек и ниже) победу одержал Боханский аграрный техникум, на втором месте – Профессиональное училище №48, на третьем – Свирский электромеханический техникум. Во II группе (301-500 человек) лидировал Ангарский техникум строительных технологий, вторым стал Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова, замкнул тройку призёров Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта. В I группе (501 и выше) первое место занял Заларинский агропромышленный техникум, второе место – Иркутский региональный колледж педагогического образования, третье – Иркутский техникум транспорта и строительства.

В рейтинге областной зональной Спартакиады КФК «Северного региона» по группе девушек первенствовал Братский политехнический колледж, второе место занял Братский педагогический колледж, третье – Братский торгово-технологический техникум. Среди юношей победил Братский индустриально-металлургический техникум, второе место – у Братского педагогического колледжа, третье – у Братского профессионального техникума.

В рейтинге в номинации «Достижения спортсменов 2019 года среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области в участии областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях» первое место занял Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий, второе – Иркутский региональный колледж педагогического образования, третье – Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова.
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