В Иркутске пройдёт фестиваль экстремального велоспорта

На него приедет чемпион международных соревнований по MTB фристайлу



22 июня в Иркутске состоится фестиваль экстремальных видов спорта «G-FEST 2019». Соревнования пройдут в дисциплинах «BMX» и «MTB» на площади имени Сигеки Мори (рядом с рестораном «Киото»).



Регистрация участников начнётся с 10:00. Старт контеста в 12:00.



Специальный гость мероприятия – победитель и призёр российских и международных соревнований, шоу и показательных выступлений по MTB фристайлу Павел Алехин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

