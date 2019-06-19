На него приедет чемпион международных соревнований по MTB фристайлу
22 июня в Иркутске состоится фестиваль экстремальных видов спорта «G-FEST 2019». Соревнования пройдут в дисциплинах «BMX» и «MTB» на площади имени Сигеки Мори (рядом с рестораном «Киото»).
Регистрация участников начнётся с 10:00. Старт контеста в 12:00.
Специальный гость мероприятия – победитель и призёр российских и международных соревнований, шоу и показательных выступлений по MTB фристайлу Павел Алехин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске пройдёт фестиваль экстремального велоспорта
Общество, Фото:
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