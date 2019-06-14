Жителей Бурятии приглашают на Троицу в Селенгинский монастырь

Праздник состоится в это воскресенье



В селе Троицкое Прибайкальского района 16 июня состоится праздник «Троица в Селенгинском монастыре».



Мероприятие стартует с 9 часов с божественной литургии, которую возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Богослужение пройдёт в Свято-Никольском храме Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.



Затем на территории монастыря будет организована закладка Троицкой аллеи почётными гостями, и далее состоится открытие Дня села.



В программе праздника:



- ярмарка сельхозпродукции, изделий местных предприятий;

- выступления творческих коллективов Прибайкальского района;

- выставки ТОСов;

- мастер-классы народных умельцев;

- народные игры и развлечения;

- аттракционы для детей;

- праздничная трапеза.



Организаторы приглашают всех желающих на праздник. Мероприятие носит статус межрайонного.

