Праздник состоится в это воскресенье
В селе Троицкое Прибайкальского района 16 июня состоится праздник «Троица в Селенгинском монастыре».
Мероприятие стартует с 9 часов с божественной литургии, которую возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Богослужение пройдёт в Свято-Никольском храме Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.
Затем на территории монастыря будет организована закладка Троицкой аллеи почётными гостями, и далее состоится открытие Дня села.
В программе праздника:
- ярмарка сельхозпродукции, изделий местных предприятий;
- выступления творческих коллективов Прибайкальского района;
- выставки ТОСов;
- мастер-классы народных умельцев;
- народные игры и развлечения;
- аттракционы для детей;
- праздничная трапеза.
Организаторы приглашают всех желающих на праздник. Мероприятие носит статус межрайонного.
Жителей Бурятии приглашают на Троицу в Селенгинский монастырь
Общество, Фото:
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