Книгу о бурятах-казаках выпустили в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Книга написана на основании исторических документов



В Национальной библиотеке Бурятии прошла презентация книги Баясхалана Дабаин и Цыденжапа Батуева, выпущенная к 255-летию основания бурятского казачества. Книга называется «Буряты-казаки на службе Отечеству». Она написана на основании исторических документов, в неё вошли публикации, выпущенные в разные годы в печатных изданиях.



Книга отсылает читателей в прошлые века, когда формировалось бурятское казачество. 255 лет назад, 22 июня 1764 года Указом Сената иррегулярным войскам бурят был придан статус официальных воинских формирований Российской империи.



— 255 лет – немалый срок, — считает один из авторов, доктор исторических наук Цыденжап Батуев. – К большому сожалению, многое за это время забыто и безвозвратно.



В новом издании приводится немало историй, повествующих о доблести и отваге бурятских казаков и воинов, принадлежащих к казачьему роду.



Ведущим презентации стал журналист, писатель Александр Махачкеев. В мероприятии приняли участие Бутит Жалсанова, директор госархива Бурятии, Михаил Харитонов, заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по развитию гражданских инициатив, Баир лама, ширээтэ-лама Бултумурского дацана, Бато Цыдыпов, председатель Совета старейшин Хоринского района, Виктория Номогоева, декан исторического факультета БГУ, Булат Нимаев, председатель правления республиканской общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Станислав Гармаев, глава Селенгинского района, Борис Бородин, атаман окружного казачьего общества Бурятии «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества, Баир Жамбалов, депутат Народного Хурала, Виктор Цыренов, атаман Регионального объединения «Объединение казаков по Бурятии».



Песню янгажинских казаков «Яалархан дэлэстэ» спела Людмила Дашинимаева, лауреат I степени международного конкурса вокалистов имени Линховоина, победительница «Алтарганы-2018». Аккомпаниатором выступила Баярма Тудупова, руководитель народного ансамбля песни и танца «Оронго», сообщает пресс-служба библиотеки.

