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В Улан-Удэ прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В них приняли участие юные спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

31 мая на ледовой арене «IceМетр» прошли открытые соревнования по фигурному катанию на коньках. В них приняли участие юные спортсмены из Ангарска, Иркутска, Удачного и Улан-Удэ.

Организаторами состязаний являются федерация фигурного катания Бурятии и первая крытая ледовая арена «IceМетр», которая начала свою работу несколько месяцев назад и уже готова принять у себя соседние регионы.

- До появления крытой арены, к сожалению, у нас не было возможности проводить тренировки на должном уровне и готовить спортсменов. Сейчас у нас есть все условия для проведения тренировочного процесса на льду, так и занятий по хореографии и растяжке. На данный момент уровень наших спортсменов не может в полной мере составить конкуренцию для соседних регионов, где крытые арены работают уже не первый год. Но для наших воспитанников данные соревнования станут большим шагом и позволят выйти на новый уровень, - рассказывала ранее Оксана Размахнина, президент федерации фигурного катания Бурятии.

На мероприятии Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики Бурятии, отметил, что эти состязания - очень важное событие в республике.

- Это первые соревнования в истории Республики Бурятии по фигурному катанию. Я безмерно рад этому событию, потому что, во-первых, оно проходит на объекте, который был построен полностью за счёт частных средств, куда жители могут прийти в любое время, потренироваться в этом зале как с точки зрения спортивной подготовки, так и с точки зрения досуга, рекреации, отдыха. И эти соревнования, которые сегодня начались, я думаю - это новый этап в целом в отрасли физической культуры и спорта в нашей республике, потому что никогда у нас не было фигурного катания. Может быть, я не очень хорошо знаю историю, но, по крайней мере, мои коллеги – аксакалы – говорили, что официальных соревнований по фигурному катанию в Бурятии не было никогда, - сказал он.

Также Вячеслав Дамдинцурунов добавил, что уверен: «это даст новый толчок развитию этих видов спорта, и в будущем у нас появятся новые звёзды». 

- Я думаю, перспективы большие, во-первых, во исполнение поручений, президента России в 2020 году в нашей республике будет строиться Ледовый дворец, в котором будут две ледовые арены, и тем самым количество занимающихся этими видами спорта будет увеличено не то, что в разы, а в десятки, сотни раз. И мы уверены, что и хоккей, и фигурное катание войдут в перспективе и станут базовыми видами спорта в нашем регионе. И мы увидим новых звёзд, - заключил министр. 

На этом мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей, не заканчиваются. 1 и 2 июня пройдут хоккейные баталии среди детских хоккейных команд «Онохой Спайк», «Селенга», «Энергия», «Хара Моритон» на «Кубок IceМЕТРа». Соревнования пройдут в два дня для разных возрастных категорий.


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