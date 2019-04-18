В Чите полностью отремонтируют дороги на 25 улицах

170 тысяч читинцев почувствуют улучшения дорожной инфраструктуры в этом году



В Чите заметно изменится состояние дорог благодаря реализации плана социального развития центров экономического роста. «Единая субсидия», выделяемая из федерального бюджета Забайкалью как дальневосточному субъекту, позволит привести в нормативное состояние дорожное покрытие 25 улиц краевой столицы. Стоимость работ составит более 485 миллионов рублей. Около половины жителей Читы, а это около 170 тысяч человек, почувствуют улучшения дорожной инфраструктуры в этом году. Об этом сообщили в Минтерразвития Забайкалья.



В рамках плана социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае планируется осуществить не только ремонт дорожного покрытия, но и привести в порядок тротуары, установить бордюрный камень. Также в рамках «Единой субсидии» отдельно будут выделены средства на приведение в нормативное состояние улиц и обустройство освещения в населённых пунктах края.



По данным регионального Минтерразвития, в список, где будет произведён ремонт автодорог, вошли улицы на Девичьей Сопке, улица Бутина на участке от улицы Новобульварная до улицы Матвеева, улицы Костюшко-Григоровича, Июньская, Таежная, 2-ая Коммунальная, Брызгалова, Конева, Виля Липатова, Фрунзе и другие.



Существенное развитие сферы дорожного хозяйства планируется и дальше. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Забайкальском крае за шесть лет действия программы планируется потратить свыше 21 миллиарда рублей. На эти средства будут восстановлены более 1000 километров дорог регионального и межмуниципального значения, а также более 200 километров дорог Читинской городской агломерации.



В рамках плана социального развития центров экономического роста для пассажирских перевозок по самым напряжённым маршрутам в краевую столицу Забайкалья приобретут 77 автобусов среднего и большего класса вместимости, сообщает официальный портал края.

