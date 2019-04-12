В Улан-Удэ вышла книга о бурятских музыкальных мастерах

Это первое произведение такого рода в Бурятии



В здании Национальной библиотеки Бурятии 18 апреля состоится презентация книги Дагзамы Дондуковой «Музыкальные мастера Бурятии». Книга знакомит с биографией и творчеством мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов прошлого столетия и современности.

На презентации книги состоится встреча с автором, героями книги – мастерами, их учениками, деятелями культуры. Известные музыканты исполнят на бурятских народных инструментах любимые всеми мелодии.



За многие годы деятельности в Республиканском центре народного творчества заслуженным работником культуры РБ Дагзамой Дондуковой проведена большая работа по сохранению и развитию любительского народно-инструментального творчества. Кропотливо собраны и систематизированы материалы, информация о мастерах. Со многими из них автор была лично знакома, знает их жизненный и творческий путь, а также изготовленные ими инструменты, сообщает Министерство культуры Республики Бурятия.



Книга издана Республиканским центром народного творчества при финансовой поддержке Тумура Дондукова, генерального директора Synergy Group.

