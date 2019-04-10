На концерте планируется флешмоб с участием танцоров на сцене и гостей в зрительном зале
Межрегиональный конкурс народного танца «Цветок Байкала» имени Абгалдаевой соберёт коллективы и исполнителей со всей Бурятии и соседних регионов.
В течение трёх дней - 15-17 апреля - состоятся отборочные туры и гала-концерт конкурса. Жюри в этом году возглавит Ольга Куглянт, заслуженный работник культуры России, почётный гражданин Иркутска, художественный руководитель образцового ансамбля музыки и танца «Солнышко».
Завершится конкурс грандиозным гала-концертом с участием лучших хореографических коллективов. Также планируется флешмоб с участием танцоров на сцене и гостей в зрительном зале. Зрители смогут не только насладиться праздником танца, но и сами потанцевать.
- Конкурс народного танца «Цветок Байкала» – один из старейших в республике с богатой творческой историей. У его истоков стояла известная в республике и за её пределами хореограф Виктория Владимировна Абгалдаева. Виктория Владимировна внесла огромный вклад в развитие хореографического искусства и народного творчества республики. Её внимание, мудрая поддержка начинающих хореографов помогли в становлении многих будущих талантов, которые с любовью называли её «матерью» бурятских хореографов. Первоначально конкурс назывался «На земле Гэсэра». После ухода Виктории Владимировны конкурс обрёл новое название - «Цветок Байкала» и имя его создателя, - отметили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Танцы народов покажут на «Цветке Байкала» в Бурятии
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