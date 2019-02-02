На Бурятию надвигаются 50-градусные морозы



В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.





Не стоит злоупотреблять спиртным.

В Бурятии ожидаются сильные морозы. Серьёзное похолодание прогнозируют на 2-4 февраля. В Улан-Удэ ожидаются морозы до -40 градусов. По районам крайнего севера до -50.По данным Бурятского гидрометцентра, также ожидается усиление ветра. Морозная, с незначительными колебаниями температуры, погода сохранится до 9 февраля.МЧС Бурятии рекомендует соблюдать безопасность. Самое главное, необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев.- Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование. Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи дома одних, - рекомендуют в МЧС.Также из-за непогоды на дорогах республики возможны снежные накаты, гололедица. Отправляясь в дальнюю дорогу следует проверить исправность своего транспортного средства.- Избежать проблем на дорогах можно, только временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, - советует в ведомстве.Также выходя на улицу следует одеваться «как капуста», то есть как можно больше слоёв одежды, чтобы избежать переохлаждения и обморожения. Также не рекомендуется носить металлические украшения, поскольку металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови.