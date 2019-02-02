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На Бурятию надвигаются 50-градусные морозы

На Бурятию надвигаются 50-градусные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко из архива
Морозная погода сохранится неделю

В Бурятии ожидаются сильные морозы. Серьёзное похолодание прогнозируют на 2-4 февраля. В Улан-Удэ ожидаются морозы до -40 градусов. По районам крайнего севера до -50.

По данным Бурятского гидрометцентра, также ожидается усиление ветра. Морозная, с незначительными колебаниями температуры, погода сохранится до 9 февраля.

МЧС Бурятии рекомендует соблюдать безопасность. Самое главное, необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев.

- Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование. Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи дома одних, - рекомендуют в МЧС.

Также из-за непогоды на дорогах республики возможны снежные накаты, гололедица. Отправляясь в дальнюю дорогу следует проверить исправность своего транспортного средства.

- Избежать проблем на дорогах можно, только временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, - советует в ведомстве.

Также выходя на улицу следует одеваться «как капуста», то есть как можно больше слоёв одежды, чтобы избежать переохлаждения и обморожения. Также не рекомендуется носить металлические украшения, поскольку металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови.

В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить. 

Не стоит злоупотреблять спиртным. 
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