Бурятская семья снялась для Первого канала













Семья Юндуновой показала телевизионщикам, как нужно лепить буузы, рассказала о том, сколько должно быть защипов у блюда. На столе они продемонстрировали белую пищу.



- Говорили о традиционных блюдах. Ещё о том, что обязательно на следующий день мы идём в дацан и вешаем флажочки хии морин для удачи, - продолжила девушка.













Съёмки сюжета длились около трёх часов.



А всё началось с того, что Валентине Юндуновой написали сотрудники министерства туризма Бурятии. Они сообщили о том, что Первый канал ищет семью для съёмок сюжета программы «Доброе утро», посвящённого встрече Сагаалгана.



- Они хотели, чтобы моя семья поучаствовала в съёмках. Ну сначала я решила, что мы не будем участвовать, потому что это же надо готовиться, собирать всех родственников, готовить пищу. Это не просто за один вечер всех собрать, всё организовать. Ну я начала предлагать нашим артистам поучаствовать, но многие отказались, не хотели принимать участие, побаивались. И от безысходности мне пришлось звонить своей тёте просить собраться всем дружно. На что родственники с радостью отозвались. В итоге все приехали. И нас была целая огромная «банда», - говорит Валентина.



Сначала съёмки хотели проводить в юрте, но телевизионщики просили создать настоящую домашнюю обстановку, в которой в реалии встречает праздник семья. Некоторые члены семьи надели национальные бурятские костюмы, но это не было обязательным условием федерального канала. По словам девушки, на съёмках никто не волновался. Царила добрая непринуждённая атмосфера.



- Мы сами получили огромное удовольствие от участия в съёмках. Потому что появился лишний повод всем вместе собраться. Потом мы ещё долго сидели и разговаривали, - сказала героиня съёмок. Съёмки сюжета длились около трёх часов.А всё началось с того, что Валентине Юндуновой написали сотрудники министерства туризма Бурятии. Они сообщили о том, что Первый канал ищет семью для съёмок сюжета программы «Доброе утро», посвящённого встрече Сагаалгана.- Они хотели, чтобы моя семья поучаствовала в съёмках. Ну сначала я решила, что мы не будем участвовать, потому что это же надо готовиться, собирать всех родственников, готовить пищу. Это не просто за один вечер всех собрать, всё организовать. Ну я начала предлагать нашим артистам поучаствовать, но многие отказались, не хотели принимать участие, побаивались. И от безысходности мне пришлось звонить своей тёте просить собраться всем дружно. На что родственники с радостью отозвались. В итоге все приехали. И нас была целая огромная «банда», - говорит Валентина.Сначала съёмки хотели проводить в юрте, но телевизионщики просили создать настоящую домашнюю обстановку, в которой в реалии встречает праздник семья. Некоторые члены семьи надели национальные бурятские костюмы, но это не было обязательным условием федерального канала. По словам девушки, на съёмках никто не волновался. Царила добрая непринуждённая атмосфера.- Мы сами получили огромное удовольствие от участия в съёмках. Потому что появился лишний повод всем вместе собраться. Потом мы ещё долго сидели и разговаривали, - сказала героиня съёмок.









В конце января журналисты Первого канала приехали в Бурятию для съёмок сюжета о традициях встречи Сагаалгана в бурятской семье. Визит помогли организовать сотрудники министерства туризма Бурятии, сообщила «Байкал-Dailу» начальник отдела маркетинга и продвижения туристского продукта министерства туризма Бурятии Оюна Харитонова.Для съёмок сюжета передачи «Доброе утро» была выбрана дружная семья артистки балета театра «Байкал» Валентины Юндуновой. Девушка рассказала «Байкал-Daily» о том, как проходили съёмки.- Съёмки проходили в доме моей тёти. Собралась вся наша большая дружная семья. Участвовали в съёмках 12 взрослых и 4 детей. Мы рассказывали о том, как в Бурятии встречают Сагаалган, как в нашей семье встречают этот праздник. Я рассказала о том, что мы собираемся всей нашей семьёй, приходим к свои старейшинам, дарим подарки, потом делаем далга, ставим подношения к алтарю. Затем все вместе лепим буузы и садимся за стол, - поделилась Валентина.Съёмочная группа Первого канала также посетила Иволгинский дацан и взяла интервью у лам. В организации съёмок помогли сотрудники минтуризма Бурятии.Сюжет о традициях встречи Сагаалгана в бурятской семье в передаче «Доброе утро» выйдет ранним утром 5 февраля.