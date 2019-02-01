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В Улан-Удэ пройдёт фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр»

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Фестиваль состоится 5 февраля на площади Советов

Игра «Поедание бууз», перетягивание волосяной верёвки, бурятский национальный танец ёхор – это лишь часть мероприятий в рамках фестиваля «Праздник Буузы», который состоится 5 февраля. В первый день праздника Белого месяца на главную площадь столицы Бурятии приглашаются горожане и гости Улан-Удэ. 
 
Откроет фестиваль хореографическая композиция от ансамбля «Ирис». После официальных лиц с вокальным номером выступит Валико Гаспарян. 
 
Затем народный фольклорный ансамбль «Тоонто» в театрализованной постановке познакомит пришедших с традициями и обрядами бурятского народа. После игр и викторин состоится одно из самых зрелищных и объединяющих действ – общий ёхор. 

Участие в празднике смогут принять учреждения общественного питания Улан-Удэ, предприятия пищевой промышленности, сувенирные мастерские, землячества, национально-культурные центры. 

- На сегодняшний день многие кафе и рестораны Улан-Удэ специализируются на приготовлении национальных бурятских блюд. Благодаря этому буузы стали популярным лакомством не только на время празднования Сагаалгана, - сообщает управление по информационной политике.

По словам организаторов, идея проведения подобного мероприятия вызвана необходимостью популяризации бурятской культуры, развития индустрии национальной кухни, производства сувениров.
буузы
 
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