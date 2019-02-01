В Улан-Удэ пройдёт фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр»



Игра «Поедание бууз», перетягивание волосяной верёвки, бурятский национальный танец ёхор – это лишь часть мероприятий в рамках фестиваля «Праздник Буузы», который состоится 5 февраля. В первый день праздника Белого месяца на главную площадь столицы Бурятии приглашаются горожане и гости Улан-Удэ.



Откроет фестиваль хореографическая композиция от ансамбля «Ирис». После официальных лиц с вокальным номером выступит Валико Гаспарян.



Затем народный фольклорный ансамбль «Тоонто» в театрализованной постановке познакомит пришедших с традициями и обрядами бурятского народа. После игр и викторин состоится одно из самых зрелищных и объединяющих действ – общий ёхор.



Участие в празднике смогут принять учреждения общественного питания Улан-Удэ, предприятия пищевой промышленности, сувенирные мастерские, землячества, национально-культурные центры.



- На сегодняшний день многие кафе и рестораны Улан-Удэ специализируются на приготовлении национальных бурятских блюд. Благодаря этому буузы стали популярным лакомством не только на время празднования Сагаалгана, - сообщает управление по информационной политике.



По словам организаторов, идея проведения подобного мероприятия вызвана необходимостью популяризации бурятской культуры, развития индустрии национальной кухни, производства сувениров.

