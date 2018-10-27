Забайкалка получила кредит по паспорту отца

Возбуждено уголовное дело





В ОМВД России по городу Краснокаменску и Кранокаменскому району обратился 57-летний гражданин и сообщил о том, что ему приходят смс-сообщения о задолженности. Однако, как утверждал мужчина, никакой кредит он не брал.Проверяя информацию, сотрудники полиции установили, что его 21-летняя дочь, находясь в сговоре с сожителем, без ведома отца взяла его паспорт, по которому получила кредит в размере 8 тысяч рублей, после чего документ вернула. Средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. В ходе допроса свой поступок подозреваемая объяснила тем, что была уверена, что её причастность к совершению преступления не установят.Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю