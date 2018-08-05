Ямальцы на мотороллерах проехали через Улан-Удэ

Жители Ноябрьска, Владимир Ящук и Сергей Телек, на мотороллерах проехали весь путь от Владивостока до родного города



На все путешествие у смельчаков ушло семнадцать дней. При этом они на двухколесной технике преодолели более восьми тысяч километров. Мотороллеры ноябряне купили во Владивостоке специально для этой поездки. Японская техника ни разу не подвела.



Путешественники проехали Хабаровский край, Амурскую область, Забайкалье, Бурятию, Иркутскую область, Красноярский край, сообщает ОГТРК «Ямал-Регион».



- Настолько наша страна красива, вот каждый этап вспоминаю. Вроде Уссурийск, там было нормально. Владивосток - понятно. Потом Хабаровск, тут Забайкалье. Это все настолько красота. Очень много на кемперах, на мотоциклах, на велосипедах. Мы и хорвата встречали, и немца встречали, это на велосипедах, - говорит Владимир Ящук.



