«Мистическое» видео улан-удэнца участвует в международном конкурсе













Принять участие в конкурсе можно было по 10 номинациям, среди которых «Парикмахерский юмор», «Имиджевый рекламный видеоролик», «Я зажигаю звёзды» и другие.



Победителем в каждой номинации становится участник, выбранный жюри конкурса, в состав которого входят представители организатора и привлечённые им эксперты. Победители награждаются ценными призами и дипломами.



Все победители получают гранты на 5-дневное обучение в Академии ESTEL в Санкт-Петербурге. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 миллионов рублей. Победители станут известны до 30 сентября.



Житель Бурятии принял участие в международном конкурсе видео-арта «Estel Video Awards 2018». По условиям организаторов, нужно создать фильм, который вдохновит миллионы зрителей.- Нужно раскрыть творческий потенциал по максимуму. Рассказать о своём призвании - и получить мировое признание! Придумывайте, собирайте команду, создавайте, делитесь своим творчеством - и покоряете сердца зрителей! – призвали организаторы конкурса.Улан-удэнец Александр Хабитуев представил свой ролик под названием «Рождение крик-смерти начало» в номинации «Авторское видео».В клипе мифическая девушка в лёгком платье и с оленьими рогами босиком ходит по лесу. На её ладонях видны следы сажи от обгоревших деревьев. Затем героиня засыпает прямо посреди этого леса, а когда просыпается, пейзаж кардинально меняется.Девушка лежит на зелёной траве, гуляет по поляне, усыпанной цветами.