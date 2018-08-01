В Забайкалье осудили мужчину, застрелившего пассажира

В Балее мужчина приговорён к 14 годам лишения свободы за убийство, покушение на убийство и незаконное ношение оружия



Мужчина незаконно носил при себе переделанный кустарным способом под боевое огнестрельное оружие светозвуковой пистолет модели ПМ-СХ, снаряженный пятью боевыми патронами.



Вечером 4 января 2017 года он находился в салоне автомобиля вместе с водителем и двумя другими пассажирами на одной из улиц города Балей. Из личной неприязни мужчина выстрелил в голову сидящему перед ним на переднем сидении пассажиру, а затем не менее двух раз выстрелил в пассажира на заднем сидении, после чего ударил пистолетом по голове водителя и попытался застрелить его.



Первый пассажир был убит. Второй пассажир от полученных огнестрельных ранений в шею и плечо потерял сознание. Водителю удалось скрыться от преступника, который попытался догнать его, стреляя на ходу оставшимися патронами.



В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, настаивая на том, что действовал в состоянии необходимой обороны.



Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму 1 млн. рублей.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



