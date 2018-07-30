Команда из Бурятии стала пятой на всероссийской игре «Победа»

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Операция «Курорт» пройдёт в Энхалуке Общество, 3 августа в рамках операции «Курорт» будет проведён приём граждан в Кабанском районе

В Иркутске установят бюст первого ректора ИГУ Общество, Бюст первого ректора Иркутского государственного университета, профессора Моисея Рубинштейна будет установлен на улице Карла Маркса в Иркутске