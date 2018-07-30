Юные армейцы из школы №8 выиграли один из этапов
Команда «Отряд особого назначения» из улан-удэнской средней школы №8 заняла пятое место во всероссийской военно-спортивной игре «Победа 2018», которая проходила с 18 по 22 июля в Московской области. В игре приняли участие 80 команд со всех регионов нашей страны. Ребята также отличились в отдельных этапах состязания: первое место на «Огневом рубеже» и второе место в этапе «Видеовизитка», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
- Этапы были интересные, но сложные, - рассказывает руководитель команды «Отряда особо назначения» Татьяна Хаптахаева. - Игра проходила в многофункциональном центре «Патриот», там у нас было девять этапов. Самым сложным и зрелищным стал этап «Дорога победителей», в который вошло девять соревнований: надевание общевойскового защитного комплекта, установка радиосвязи, медицина и другие испытания. Сложность к прохождению данного этапа прибавил дождь, который прошел накануне. Ребята ползли и бежали по воде и в грязи, как на настоящей войне. Дети достойно выступили и показали лучшее время.
О сплочении команды на игре рассказал Алексей Доржиев, командир «Отряда особого назначения»:
- У нас каждый поддерживал друг друга. Мы перед любым этапом, даже вставали в круг и говорили тёплые слова, что мы сделаем это, и тем самым настраивались только на игру и только на победу. Мы учтём свои недочёты и в следующем году мы ещё покажем себя. Планируем завоевать уже призовое место.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед отъездом из Бурятии школьники сделали себе креативные стрижки, выбрив на голове национальный узор.
Команда из Бурятии стала пятой на всероссийской игре «Победа»
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