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В Улан-Удэ ликвидируют последствия ливня

В Улан-Удэ ликвидируют последствия ливня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для засыпки промоин за неделю использовали 7 тысяч тонн песка

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 26 июля, на Улан-Удэ обрушился ливень, который продолжался около получаса. Многие улицы за это время ушли под воду, а улан-удэнцы сравнивали город с Венецией.

О принятых мерах по ликвидации последствий ливней в период с 21 по 26 июля рассказали сегодня на расширенном планерном совещании. Проводились работы по грейдированию автомобильных дорог, засыпке промоин. На эти цели только за эту неделю израсходовано около 7 тысяч тонн песка и гравийной смеси.

Отсыпка производилась на самых проблемных участках - Забайкальский, Светлый, дорога от 102 в 120 микрорайоны, по ходу движения маршрута №80, подъём на 1-е поле в Забайкальский, подъем в Радужный, подъем в 140 квартал, ДНТ «Перспектива», Комушка, Горький, ДНТ «20 лет Победы», дорога в ДНТ «Зенит» и др.

С автомобильных дорог и из резервуаров - накопителей было откачано 10 381 кубометров воды. Для этого также была привлечена техника МУП «Водоканал» и ПАО «ТГК-14» , сообщили в администрации города.

Для увеличения пропускной способности в течение недели выполнены работы по очистке ливневых канализаций по улицам Николая Петрова, Комсомольской, Боевой, Куйбышева, Смолина, Балтахинова.
ливень
 
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