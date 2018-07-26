Журналиста Тима Керби покорили бурятские буузы





В начале первой программы Тим Керби поведал об истории Иркутска, а также с удивлением отметил, гуляя по городу, что в его окрестностях находится очень много деревянных строений и зданий. Последние можно было бы и подкрасить, добавляет путешественник.- Ладно, тут написано «Бабр». Вот это монумент огромной металлической кошки, которая ест другую кошку. Действительно, не понимаю, что это означает. Я пока посмотрю об этом в Интернете, и я к вам вернусь немножко попозже, - говорит он, увидев местную достопримечательность – памятник Бабру.Тим с удовольствием проходит по так называемому 130 кварталу и рассказывает о том, что здесь находятся стильные деревянные дома, в которых расположены различные магазины, кафе. Что касается кухни и деликатесов, журналист сообщает: пользователи Facebook посоветовали ему отведать вкусные буузы за городом. В результате он оказывается в дацане и покупает в кафе, открытом на территории буддийского храма, бурятское национальное блюдо.- Я посмотрел, как другие люди едят это, и, по всей видимости, отсюда нужно выпить сок, из этой маленькой дырочки, а потом уже кусать. Вы знаете, это как немного выпить водочки, но только вместо водочки здесь очень вкусный мясной сок. Эти позы были такие вкусные, сочные, мягкие. Почему такого нет в Москве? - восхищается Керби.Также россиянин американского происхождения побывал с экскурсией в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где увидел старинные сооружения, в том числе и бурятскую юрту.Во второй передаче Тим Керби отправляется на Байкал, где катается по льду озера на хивусе, затем на квадроцикле, любуется природными красотами и встречает рыбаков. Во время тура по Иркутской области он учится танцевать ёхор, а также играет в гольф на Байкале во время специального турнира.О Тиме Керби известно, что он в 2006 году иммигрировал из США в Россию. Известен авторской передачей «Чужой» на радио «Маяк».В конце 2006 года приехал работать в Москву. Поначалу Тим работал дизайнером компьютерных игр, затем стал создавать подкасты (небольшие ролики) и размещать их в интернете.Сейчас Керби живёт и работает в Москве ведущим на радиостанции «Маяк» и телеканале «Russia Today». С 2012 года на образовательном интернет-портале «Познавательное ТВ» выходят видеоролики, где Кёрби рассказывает о жизни в США, политической ситуации в этой стране и пр.С 2017 года - ведущий программ «Решаем вместе» и «Двойной агент» на «Царьград ТВ».