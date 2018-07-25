В Бурятии нашли вторую беглянку из детского лагеря

Полицейскими найдена ещё одна девушка, ушедшая из детского лагеря в селе Максимиха. Её нашли у матери на станции Таловка Прибайкальского района. С ней всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 20 июля из лагеря сбежали четверо подростков. Двоих их них нашли. Поиски Надежды Хаташкеевой и Екатерины Кочетовой продолжаются.
Сведения о пропавших:
1) Хаташкеева Надежда 2003 года рождения, на вид 15-17 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 165-170 см. волосы черные до пояса. Предположительно одета: куртка чёрная, джинсы светлые и кеды светлые.
2) Кочетова Екатерина 2004 года рождения, на вид 15-17 лет, европейской внешности, плотного телосложения, рост 165-170 см. волосы тёмные – стрижка карэ, на носу имеется пирсинг с левой стороны, Предположительно одета: джинсы тёмные, кофта зелёного цвета с махровым воротником, кроссовки тёмно-зелёные.
При наличии какой-либо информации о пропавших необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8-30131-91-321; 41-432, 89149844434 или 102 (с сот. 112).