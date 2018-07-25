Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июля

24 Июля

Популярное

В Бурятии нашли вторую беглянку из детского лагеря

В Бурятии нашли вторую беглянку из детского лагеря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропавшая была дома у матери

Полицейскими найдена ещё одна девушка, ушедшая из детского лагеря в селе Максимиха. Её нашли у матери на станции Таловка Прибайкальского района. С ней всё в порядке, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 20 июля из лагеря сбежали четверо подростков. Двоих их них нашли. Поиски Надежды Хаташкеевой и Екатерины Кочетовой продолжаются. 

Сведения о пропавших:

1) Хаташкеева Надежда 2003 года рождения, на вид 15-17 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 165-170 см. волосы черные до пояса. Предположительно одета: куртка чёрная, джинсы светлые и кеды светлые.

2) Кочетова Екатерина 2004 года рождения, на вид 15-17 лет, европейской внешности, плотного телосложения, рост 165-170 см. волосы тёмные – стрижка карэ, на носу имеется пирсинг с левой стороны, Предположительно одета: джинсы тёмные, кофта зелёного цвета с махровым воротником, кроссовки тёмно-зелёные.



При наличии какой-либо информации о пропавших необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8-30131-91-321; 41-432, 89149844434 или 102 (с сот. 112).
розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
Общество, 25.07.2018
В адрес юбиляров прозвучали слова благодарности и признательности от детей, внуков и родственников
Победитель «Синей птицы» из Улан-Удэ поступил в театральный вуз
Победитель «Синей птицы» из Улан-Удэ поступил в театральный вуз
Общество, 25.07.2018
Андрей Цыдендамбаев поступил сразу в два известных учебных заведения
В Улан-Удэ раскрыли тайну загадочных «НЛО»
В Улан-Удэ раскрыли тайну загадочных «НЛО»
Общество, 25.07.2018
Природа светящихся объектов, которые наблюдают улан-удэнцы, оказалась весьма банальна  
В Бурятии появился мобильный инсинератор для сжигания трупов животных
В Бурятии появился мобильный инсинератор для сжигания трупов животных
Общество, 25.07.2018
Печь является единственной передвижной установкой в республике
Около ста работ Никаса Сафронова экспонируется в Чите
Около ста работ Никаса Сафронова экспонируется в Чите
Общество, 25.07.2018
Это самая большая подборка картин известного российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России
В Тункинской ЦРБ выбрали лучшего врача 2018 года
В Тункинской ЦРБ выбрали лучшего врача 2018 года
Общество, 25.07.2018
Участников отбирали анонимным голосованием
В Бурятии побывал агитпоезд «Тур здорового образа жизни»
В Бурятии побывал агитпоезд «Тур здорового образа жизни»
Общество, 25.07.2018
Пожилым людям дали бесплатные консультации и провели осмотр
Артиллеристы из Бурятии участвуют в крупных учениях в Цуголе
Артиллеристы из Бурятии участвуют в крупных учениях в Цуголе
Общество, 25.07.2018
Цели будут поражать ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г» и другие
В Бурятии воздух прогреется до 35 градусов тепла
В Бурятии воздух прогреется до 35 градусов тепла
Общество, 25.07.2018
Местами возможны кратковременные дожди 
В Бурятии прошла выставка деревянных поделок
Общество, 24.07.2018
На ней побывали гости из разных городов
В Улан-Удэ пройдёт форум «Шаг вперёд»
Общество, 24.07.2018
Байкальский социальный форум «Шаг вперёд» пройдёт 25-27 июля в Улан-Удэ
В Бурятии отпразднуют 200-летие Баргузинского дацана
В Бурятии отпразднуют 200-летие Баргузинского дацана
Общество, 24.07.2018
На торжестве пройдут молебны, концерт и соревнования

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^