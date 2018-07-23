В Бурятии с выходных ищут трёх беглянок из детского лагеря

Одна из девушек нашлась, а остальные так и не вышли на связь



Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии пропали 4 девушки из детского лагеря. Подростки ушли из ночью 20 июля из лагеря в Максимихе ночью и не вернулись.



21 июля одна из пропавших девушек Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии пропали 4 девушки из детского лагеря. Подростки ушли из ночью 20 июля из лагеря в Максимихе ночью и не вернулись.21 июля одна из пропавших девушек нашлась в Кабанском районе Бурятии . Оказалось, что девушка поехала к матери, которая живёт в селе Шигаево. Что с другими потерявшимися девушками, она не знает.





Розыск остальных пропавших продолжается.



Сведения о пропавших:



1) Хаташкеева Надежда 2003 года рождения, на вид 15-17 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 165-170 см. волосы черные до пояса. Предположительно одета: куртка чёрная, джинсы светлые и кеды светлые.



2) Балякина Олеся 2001 года рождения, на вид 15-17 лет, европейской внешности, худощавого телосложения, рост 165-170 см. волосы рыжего цвета – стрижка карэ. Предположительно одета: джинсы синие, кофта белая.



3) Кочетова Екатерина 2004 года рождения, на вид 15-17 лет, европейской внешности, плотного телосложения, рост 165-170 см. волосы тёмные – стрижка карэ, на носу имеется пирсинг с левой стороны, Предположительно одета: джинсы тёмные, кофта зелёного цвета с махровым воротником, кроссовки тёмно-зелёные.





При наличии какой-либо информации о пропавших необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8-30131-91-321; 41-432, 89149844434 или 102 (с сот. 112).