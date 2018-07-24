В Бурятии отпразднуют 200-летие Баргузинского дацана

На торжестве пройдут молебны, концерт и соревнования



28 и 29 июля пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 200-летию с момента образования Баргузинского дацана. На юбилейные торжества приедут XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев и ширээтэ ламы (настоятели) дацанов трёх регионов - Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Празднование стартует с 9 часов 28 июля с освящения (рамнай) ступы Шинтадай ламы на месте расположения первого Баргузинского дацана в местности Шунэтхэн возле улуса Борогол. Затем на территории храма возле села Ярикто состоятся торжественные мероприятия: праздник, концерт и соревнования «Наадан». Также здесь состоится розыгрыш призов благотворительных билетов.



29 июля утром на священном месте проявления лика богини Янжимы состоится молебен: ширээтэ ламы во главе с Хамбо Ламой проведут буддийский обряд подношения мандалы богине, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.