Организаторы подготовили вопросы по отечественным и зарубежным авторам
Клуб интеллектуальных игр Улан-Удэ проведёт на XXIII Книжном салоне «Литературную схватку», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
По словам организаторов, «Литературная схватка» – это увлекательное приключение по страницам любимых книг. На викторине участников ждёт несколько раундов, во время которых нужно будет не только вспомнить, как выглядит Николай Васильевич Гоголь, но и рассказать с каких слов начинается поэма «Бородино». Задания будут и по отечественным авторам, и по зарубежным, а все загаданные произведения – известны и на слуху.
Как сообщал «Байкал-Daily», книжный салон в этом году состоится 27-28 сентября. Почётным гостем мероприятия станет известный писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович.
Интеллектуалы Бурятии сразятся в «Литературной схватке»
Общество, Фото:
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