Интеллектуалы Бурятии сразятся в «Литературной схватке»

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Уроженка Бурятии строит успешную карьеру в Эдинбурге Общество, Дарима Донитова работает в крупной международной компании в столице Шотландии. О своей работе, жизни за границей и трудностях, с которыми пришлось столкнуться, Дарима рассказала в интервью «Байкал-Daily»

