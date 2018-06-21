В Улан-Удэ приедет писатель Леонид Юзефович

Писатель встретится с читателями на главной книжной ярмарке Бурятии, которая пройдёт 27-28 сентября



Книжный салон проводится в Бурятии ежегодно. Национальная библиотека уже начала подготовку к этому значимому событию.



Одним из главных событий XXIII Книжного салона станет визит в Бурятию русского писателя и сценариста, автора детективных и исторических романов Леонида Юзефовича.



Его романы широко известны читающей публике. Так, в 2002 году детективный роман «Казароза» был высоко оценён критиками и вышел в финал престижной премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. За роман «Зимняя дорога» в 2016 году Леонид Юзефович во второй раз получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга». В 2017 году Леонид Юзефович был объявлен автором текстов «Тотального диктанта», для которого он написал три варианта работ: «Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама» и «Улан-Удэ. Селенга». В последние годы Юзефович больше работает для телевидения: написал оригинальный сценарий сериала «Гибель империи» (2004), а также сценарии к сериалам, поставленным по его книгам.



- Книжный салон является важным культурным событием в общественной жизни республики, открывает новые возможности международного, межрегионального, культурного и делового сотрудничества в книжной сфере. Этот форум издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов, представителей библиотек, писательских организаций вызывает большой интерес всей читающей публики, - рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.



В рамках Книжного салона намечена обширная программа: пройдёт книжная выставка-ярмарка с участием ведущих издательств и издателей, чьи книги вы сможете приобрести; также здесь запланированы мероприятия писательских организаций, традиционные встречи с писателями, презентации новых книжных проектов, изданий, ярмарка электронных ресурсов. Состоится церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия-2018».

