В Улан-Удэ приедет писатель Леонид Юзефович

Писатель встретится с читателями на главной книжной ярмарке Бурятии, которая пройдёт 27-28 сентября
Книжный салон проводится в Бурятии ежегодно. Национальная библиотека уже начала подготовку к этому значимому событию.
Одним из главных событий XXIII Книжного салона станет визит в Бурятию русского писателя и сценариста, автора детективных и исторических романов Леонида Юзефовича.
Его романы широко известны читающей публике. Так, в 2002 году детективный роман «Казароза» был высоко оценён критиками и вышел в финал престижной премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. За роман «Зимняя дорога» в 2016 году Леонид Юзефович во второй раз получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга». В 2017 году Леонид Юзефович был объявлен автором текстов «Тотального диктанта», для которого он написал три варианта работ: «Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама» и «Улан-Удэ. Селенга». В последние годы Юзефович больше работает для телевидения: написал оригинальный сценарий сериала «Гибель империи» (2004), а также сценарии к сериалам, поставленным по его книгам.
- Книжный салон является важным культурным событием в общественной жизни республики, открывает новые возможности международного, межрегионального, культурного и делового сотрудничества в книжной сфере. Этот форум издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов, представителей библиотек, писательских организаций вызывает большой интерес всей читающей публики, - рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.
В рамках Книжного салона намечена обширная программа: пройдёт книжная выставка-ярмарка с участием ведущих издательств и издателей, чьи книги вы сможете приобрести; также здесь запланированы мероприятия писательских организаций, традиционные встречи с писателями, презентации новых книжных проектов, изданий, ярмарка электронных ресурсов. Состоится церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия-2018».
В Улан-Удэ приедет писатель Леонид Юзефович
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Писатель встретится с читателями на главной книжной ярмарке Бурятии, которая пройдёт 27-28 сентября
Победители будут награждены дипломами и ценными призами
В состязаниях планируют принять участие около 100 спортсменов
Артисты споют свои «золотые» хиты
Смерч засняли на видео в посёлке Исток
Для родственников осуждённых состоялся концерт
В помещениях призывают закрыть все окна и форточки
Мероприятие прошло под лозунгом «Красавицы Бурятии за донорство!»
Танцевальный коллектив также занял 5 первых мест в разных номинациях
Он не будет работать днём 22 июня
Недавно река Китой унесла жизни сразу трёх туристов
Работу просмотрели 105 тысяч раз на YouTube
Кроме того, закон предусматривает увеличение тарифа на получение этого документа гражданами в возрасте до 14 лет
В канун Дня кинологической службы кинологи ОМОН Росгвардии показали свою работу
Лето – это не только солнце, витамины, отпуск, но и, увы, инфекции. Некоторые микроорганизмы прекрасно чувствуют себя именно летом, в жару активизируются и, попадая в организм, могут вызвать ряд заболеваний