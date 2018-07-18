Такие выводы сделал Роспотребнадзор
Бурятия оказалась в списке регионов с высоким уровнем заболеваемости ожирением. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора по итогам работы в 2017 году.
Всего в списке оказалось 39 регионов страны. Среди них оказались республики Алтай, Хакасия, Коми, Ингушетия; Омская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Новгородская, Томская, Курганская, Тюменская и Тульская области; Красноярский и Алтайский края; Ямало-Ненецкий автономный округ; Санкт-Петербург и многие другие.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным Роспотребнадзора, Бурятия выпала из списка регионов с плохой водой. Последний раз республика числилась в антирейтинге регионов в 2015 году.
Жители Бурятии страдают ожирением
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Военнослужащие понтонного подразделения мотострелкового соединения в Забайкальском крае навели наплавной мост и организовали паромную переправу через реку Онон
Женщина родила мальчика недоношенным и испугалась проблем. ВИДЕО
Такие выводы сделал Роспотребнадзор
Ребятам и игровой форме рассказали правах и обязанностях жителя страны
Ввоз мяса на территорию Бурятии запрещён из-за болезней животных
Речь идёт о юго-западной части Октябрьского района
Она пройдёт с 26 по 31 июля
Игровые площадки посетили около 300 человек
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом Федерации бобслея России на следующий олимпийский цикл
Сначала траву выкосили, затем обработали землю гербицидами
Самый необычный аукцион состоится в Улан-Удэ
В список опасных мест попал Горячинск, Выдрино, Байкальский прибой и другие
С помощью них уже поймали первую группу «чёрных лесорубов»
Они дадут два концерта
Милиционер Владимир Гомбоев вступил в противоборство с вооружёнными преступниками