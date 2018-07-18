Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июля

17 Июля

Популярное

Жители Бурятии страдают ожирением

Жители Бурятии страдают ожирением
Общество,  Фото:pixabay.com
Такие выводы сделал Роспотребнадзор

Бурятия оказалась в списке регионов с высоким уровнем заболеваемости ожирением. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора по итогам работы в 2017 году.

Всего в списке оказалось 39 регионов страны. Среди них оказались республики Алтай, Хакасия, Коми, Ингушетия; Омская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Новгородская, Томская, Курганская, Тюменская и Тульская области; Красноярский и Алтайский края; Ямало-Ненецкий автономный округ; Санкт-Петербург и многие другие.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным Роспотребнадзора, Бурятия выпала из списка регионов с плохой водой. Последний раз республика числилась в антирейтинге регионов в 2015 году.
Здоровый образ жизни Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье понтонеры навели 100-метровый мост через Онон
Общество, 18.07.2018
Военнослужащие понтонного подразделения мотострелкового соединения в Забайкальском крае навели наплавной мост и организовали паромную переправу через реку Онон
Сын Сергея Зверева нашёл родную мать, бросившую его в роддоме Иркутска
Сын Сергея Зверева нашёл родную мать, бросившую его в роддоме Иркутска
Общество, 18.07.2018
Женщина родила мальчика недоношенным и испугалась проблем. ВИДЕО
Жители Бурятии страдают ожирением
Жители Бурятии страдают ожирением
Общество, 18.07.2018
Такие выводы сделал Роспотребнадзор
Дети Улан-Удэ сыграли в «Правовой автопоезд»
Дети Улан-Удэ сыграли в «Правовой автопоезд»
Общество, 18.07.2018
Ребятам и игровой форме рассказали правах и обязанностях жителя страны
6 кг варёной баранины пытались ввезти в Бурятию из Монголии
6 кг варёной баранины пытались ввезти в Бурятию из Монголии
Общество, 18.07.2018
Ввоз мяса на территорию Бурятии запрещён из-за болезней животных
Для части Улан-Удэ меняется график отключения воды
Для части Улан-Удэ меняется график отключения воды
Общество, 18.07.2018
Речь идёт о юго-западной части Октябрьского района
В Джидинском районе с размахом отметили Сурхарбан
В Джидинском районе с размахом отметили Сурхарбан
Общество, 18.07.2018
Игровые площадки посетили около 300 человек
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом федерации бобслея
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом федерации бобслея
Общество, 18.07.2018
Братчанин Александр Зубков переизбран президентом Федерации бобслея России на следующий олимпийский цикл
В Иркутске уничтожили гектар конопли
В Иркутске уничтожили гектар конопли
Общество, 18.07.2018
Сначала траву выкосили, затем обработали землю гербицидами
Бурятские КВН-щики продадут мусор с Байкала
Бурятские КВН-щики продадут мусор с Байкала
Общество, 18.07.2018
Самый необычный аукцион состоится в Улан-Удэ
Роспотребнадзор назвал опасные места купания на Байкале
Роспотребнадзор назвал опасные места купания на Байкале
Общество, 18.07.2018
В список опасных мест попал Горячинск, Выдрино, Байкальский прибой и другие
В лесах Бурятии установили первые фотоловушки
В лесах Бурятии установили первые фотоловушки
Общество, 18.07.2018
С помощью них уже поймали первую группу «чёрных лесорубов»
Росгвардейцы Бурятии провели день памяти погибшего сотрудника
Росгвардейцы Бурятии провели день памяти погибшего сотрудника
Общество, 18.07.2018
Милиционер Владимир Гомбоев вступил в противоборство с вооружёнными преступниками

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^