В Бурятию приехали мобильные пункты «Теста на ВИЧ: Экспедиция»
В Бурятии прошла III всероссийская акция минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» была запущена в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском, завершится акция 7 ноября в Калининграде. Маршрут проложен через 30 регионов России. Мобильные пункты тестирования сделают остановки в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.
Бурятия уже 7-й регион на пути экспедиции. Мобильные пункты тестирования проследовали с 12 по 16 июля и сделали остановки в Улан-Удэ – в торгово-развлекательных центрах «Пионер» и «Пиплс Парк», Локомотивно-вагоноремонтном заводе, и в малых городах Кяхта и Гусиноозёрск, в посёлке Селенгинск.
- За 4 дня экспресс-анализы на ВИЧ сдали 1650 жителей Бурятии. Это больше, чем в других регионах, через которые следовали экспедиционные мобильные пункты тестирования на ВИЧ, - сообщили в Бурятском СПИД-центре.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно во время экспресс-теста нашли ВИЧ у 35-летнего иркутянина, у которого никогда не было сексуальных контактов и который не употреблял наркотики. Тест мужчина прошёл из любопытства.
Более 1,5 тысяч жителей Бурятии сдали экспресс-тесты на ВИЧ
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