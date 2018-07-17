Пострадавшим от наводнения забайкальцам собирают гуманитарную помощь

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В Еравнинском районе прошёл молодёжный форум Общество, В форуме «Еравна - территория развития» приняли участие 12 команд – это более 150 ребят со всех сельских поселений района

На трассе «Байкал» появятся дорожные камеры на солнечных батареях Общество, В Иркутской области завершается монтаж первой серийной партии комплексов фиксации нарушений ПДД «Призма», изготовленных холдингом «Росэлектроника» госкорпорации Ростех

Далай-лама провёл учения в Индии Общество, Его напоили чаем и накормили сладким рисом