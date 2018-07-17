Организовано несколько пунктов сбора помощи
В связи с подтоплением отдельных населённых пунктов Забайкальского края и Читы в Агинском округе с 16 июля объявлен сбор средств для оказания гуманитарной помощи семьям, пострадавшим в результате паводков. Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах округа на базе комплексных центров социального обслуживания населения.
Желающие помочь могут обратиться в Агинский отдел «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края, «Дульдургинский комплексный центр социального обслуживания населения «Наран» и Могойтуйский центр социального обслуживания населения «Элбэг», сообщает пресс-служба Агинского Бурятского округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае наводнение разрушило мосты, затопило дома. Из-за этого пришлось эвакуировать тысячи людей. Спасатели перевозили их на лодках. А с чердака одного из домов эвакуировали маленького ребёнка. Также во время бедствия железнодорожный мост рухнул в реку Кия в Шилкинском районе.
Пострадавшим от наводнения забайкальцам собирают гуманитарную помощь
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они проходят на дистанциях 50 и 100 метров
В форуме «Еравна - территория развития» приняли участие 12 команд – это более 150 ребят со всех сельских поселений района
Нельзя разменивать крупные деньги малознакомым людям
Организовано несколько пунктов сбора помощи
Данные опубликовал Роспотребнадзор
Руководитель Рособрнадзора подвёл итоги этого года
В Иркутской области завершается монтаж первой серийной партии комплексов фиксации нарушений ПДД «Призма», изготовленных холдингом «Росэлектроника» госкорпорации Ростех
Его напоили чаем и накормили сладким рисом
Сильный ливень обрушился на село в Мухоршибирском районе
Основная причина – лесные пожары
До конца года планируют открыть ещё 5 точек
Известный пианист объездил семь городов, где проходил чемпионат мира по футболу
В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа стартовал масштабный полевой выход
Они посоревнуются в стрельбе, беге и дартсе
В Забайкальский национальный парк приедут 80 волонтёров