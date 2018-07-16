В Уде уровень воды на прежней отметке
За выходные в Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга повысился на 9 см. (критический -330см.), в Уде прежний – 128 см. (критический - 400 см.). Об этом сообщает управление по информационной политике города.
Как сообщал «Байкал-Daily», по заявлению правительства Бурятии, в целом по республике ситуация по уровню воды в реках остаётся в нормальная, по сравнению с другим регионам. Однако в некоторых районах реки размывают дороги: пострадали транспортные сообщения в Баунтовском и Муйском районах.
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге вырос на 9 см
Общество, Фото:
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