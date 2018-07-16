Жители Бурятии пожаловались на громкую музыку с «Щучки»

Общественники провели приём граждан на побережье озера
В прошедшие выходные представители общественного совета МВД Бурятии рамках операции «Курорт» провели приём граждан на побережье озера Щучье в Селенгинском районе.
Общественники познакомились с организацией работы поста полиции и помощников, которые помогают полицейским обеспечивать порядок на «Щучке» и в окрестностях, выслушали отдыхающих и работников турбаз.
Так, обратилась хозяйка одного из пансионатов семейного отдыха, которая сообщила о том, что в выходные дни на одной из баз отдыха, расположенной на побережье, допоздна очень громко играет музыка.
- По всем вопросам обратившимся были даны соответствующие разъяснения и рекомендации. Вопросы, требующие рассмотрения, взяты общественниками на контроль, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
В июне выездная приёмная общественного совета работала в Турке Прибайкальского района. А 3 августа общественники проведут приём отдыхающих и местных жителей в местности Энхалук Кабанского района.
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Общество, Фото:
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