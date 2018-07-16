Жители Бурятии пожаловались на громкую музыку с «Щучки»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Общественники провели приём граждан на побережье озера



В прошедшие выходные представители общественного совета МВД Бурятии рамках операции «Курорт» провели приём граждан на побережье озера Щучье в Селенгинском районе.



Общественники познакомились с организацией работы поста полиции и помощников, которые помогают полицейским обеспечивать порядок на «Щучке» и в окрестностях, выслушали отдыхающих и работников турбаз.



Так, обратилась хозяйка одного из пансионатов семейного отдыха, которая сообщила о том, что в выходные дни на одной из баз отдыха, расположенной на побережье, допоздна очень громко играет музыка.



- По всем вопросам обратившимся были даны соответствующие разъяснения и рекомендации. Вопросы, требующие рассмотрения, взяты общественниками на контроль, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



В июне выездная приёмная общественного совета работала в Турке Прибайкальского района. А 3 августа общественники проведут приём отдыхающих и местных жителей в местности Энхалук Кабанского района.

