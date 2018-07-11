Таково указание прокуратуры
Анонимные заявки на отлов собак не принимаются, сообщила сегодня администрация Улан-Удэ.
- Прокуратурой Железнодорожного района комбинату по благоустройству указано о недопущении отлова безнадзорных домашних животных на основании анонимных заявок, т.е. без указания сведений о заявителе, - пояснили в мэрии. - В соответствии с пунктом 4 постановления правительства РБ от 08.07.2014 № 318 «Об утверждении порядка отлова, транспортировки и содержания безнадзорных домашних животных в Республике Бурятия» анонимные заявки специализированной организацией не принимаются.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о местах отлова собак в июле.
Телефоны горячей линии для подачи заявок на отлов безнадзорных домашних животных: 20-41-30, 26-72-05 МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ».
В Улан-Удэ не принимают анонимные заявки на отлов собак
Общество, Фото:
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