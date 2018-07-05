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В Ханты-Мансийске детский театр будет рассказывать бурятские сказки

Общество, 
Новый «виток» проекта «Сказки у камина» стартует в Няганском ТЮЗе в 26 театральном сезоне. Первую сказку из цикла «Сказки народов России» можно будет услышать уже в октябре

К новому 26 театральному сезону Няганский ТЮЗ готовит сюрприз – весь год у камина будут рассказывать сказки народов РоссииВ репертуаре театра появятся новые «серии» сказок – вологодские, уральские, московские, татарские, чеченские, черкесские, абхазские, алтайские, бурятские, хакасские, якутские, ненецкие, хантыйские, чукотские, эскимосские, карельские, колымские и башкирские.

Проект существует в театре несколько лет. Сначала сказки в театре читали только по воскресеньям – «на свободную публику», но проект стал пользоваться популярностью у жителей города, был создан специальный абонемент, и в прошлом учебном году на сказках побывали организованные группы школьников, сообщает пресс-служба департамента культуры Югры.
театр
 
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