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Бурятию затянуло дымом от пожаров в других регионах
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Бурятию вновь окутало дымом

Территорию Бурятии накрывает дымом от лесных пожаров из других регионов России. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» наиболее сложная ситуация складывается на территории Республики Саха (Якутия). Площадь действующих пожаров по данным на 4 июля составляла более 460 тысяч гектар. На территории Красноярского края - около 220 тысяч га, в Иркутской области - 68,8 тыс га. 




Фотографии с камер видеонаблюдения на территории Прибайкальского, Тарбагатайского района. Фото - РАЛХ   


В Бурятии же за прошедшие сутки тушили 4 лесных пожара на общей площади около 46 га. Леса горели на территории Северо-Байкальского, Тарбагатайского районов и в Забайкальском национальном парке.

По состоянию на 0.00 часов два очага в Северо-Байкальском районе локализованы, очаг в Тарбагатайском районе локализован в 8 часов утра. Продолжаются работы по дотушиванию. Лесной пожар в Забайкальском национальном парке продолжает действовать.

Всего за сутки на тушении работало более 120 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов и, в том числе, сотрудники федерального резерва «Авиалесоохрана» привлечены к тушению в Забайкальском национальном парке. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим с запретом на посещения лесов, кроме специально отведённых мест.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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