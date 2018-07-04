В Бурятии горит Святой Нос

Гроза последнего июньского дня стала причиной лесного пожара на территории Забайкальского национального парка
Пожар обнаружили при авиационном патрулировании территории на байкальском полуострове Святой Нос в районе Верхнего Изголовья 1 июля.
Грозовой разряд пришёлся в старую гарь на высоте 700 м от уровня Байкала.
Крутые каменистые склоны и сильные завалы деревьев затрудняют тушение лесного пожара. В зоне действия пожара отсутствуют дороги, поэтому тушение проводится исключительно с применением ручных средств пожаротушения.
В настоящее время на пожаре, помимо госинспекторов учреждения, работают десантники-пожарные федеральной авиалесоохраны, а также региональной авиабазы. Общая численность группировки 48 человек, доставка осуществляется катерами. При обследовании применяется легкомоторный самолёте, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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