Нескольким ветеранам проведено зубопротезирование и слухопротезирование
В Бурятии медпомощь ветеранам Великой отечественной войны оказывается на дому, участковыми терапевтами. При необходимости - врачами узких специальностей.
Медработники исследуют общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Также проводят ЭКГ, УЗИ.
За первый квартал была проведена диспансеризация 741 ветерану. Нескольким ветеранам проведено зубопротезирование и слухопротезирование.
Для ветеранов, проживающим в отдалённых посёлках, работают выездные районные бригады. На постоянном контроле министерства здравоохранения вопросы поставки лекарств для ветеранов.
Ветераны, отказавшиеся от социальных услуг в пользу денежных выплат, не теряют право на льготное лекарственное обеспечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ветеранам в Бурятии оказывают медпомощь на дому
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