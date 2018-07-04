Ветеранам в Бурятии оказывают медпомощь на дому

Нескольким ветеранам проведено зубопротезирование и слухопротезирование



В Бурятии медпомощь ветеранам Великой отечественной войны оказывается на дому, участковыми терапевтами. При необходимости - врачами узких специальностей.



Медработники исследуют общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Также проводят ЭКГ, УЗИ.



За первый квартал была проведена диспансеризация 741 ветерану. Нескольким ветеранам проведено зубопротезирование и слухопротезирование.



Для ветеранов, проживающим в отдалённых посёлках, работают выездные районные бригады. На постоянном контроле министерства здравоохранения вопросы поставки лекарств для ветеранов.



Ветераны, отказавшиеся от социальных услуг в пользу денежных выплат, не теряют право на льготное лекарственное обеспечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

