Мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности
9 июля в Русском драмтеатре имени Бестужева наградят супружеские пары. Мероприятие будет посвящено «Дню семьи, любви и верности».
Участниками станут заслуженные семьи Улан-Удэ и районов Бурятии. Семьям вручат медали «За верность родительскому долгу», «За любовь и верность», а также отметят победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» и многое другое. Зрителей ждёт праздничный концерт, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Медалью «За верность родительскому долгу» награждаются родители воспитывающие семь и более детей, при достижении седьмым ребёнком возраста трёх лет (в том числе усыновлённых, находящихся под опекой, попечительством, приёмных, а также пасынков и падчериц).
Медаль «За верность родительскому долгу» вручают за достойный уровень содержания и воспитания детей; существенный вклад в укрепление института семьи; формирование и ведение здорового образа жизни членов семьи. Кроме того, при награждении этой медалью выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 40 тысяч рублей.
В Бурятии наградят супружеские пары
Общество, Фото:
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