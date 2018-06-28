По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 июня в республике будет стоять жаркая погода
Ветер северо-западный 4-9, при грозах до 15 м/с.
Температура днём по югу, юго-западу и центру +31, +36, по Прибайкалью +20, +25, по северу +24, +29.
В Улан-Удэ прогнозируется жаркая без осадков погода. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура +33, +35.
В Бурятии прогнозируют жару до +36
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