Сельские спортивные игры Иркутской области соберут 700 человек

Участники посоревнуются в лёгкой атлетике и даже сборке доильного аппарата
В посёлке Молодёжный на базе Иркутского государственного аграрного университета им. Ежевского с 29 июня по 1 июля пройдут летние сельские спортивные игры, посвящённые 95-летию образования физкультурно-спортивной организации Иркутской области. В соревнованиях примут участие лучшие муниципальные команды, прошедшие отборочный тур в своих районах.
- Предварительные заявки на участие в летних сельских спортивных играх уже подали 16 муниципальных образований на более чем 700 участников. В соревнованиях планируют принять участие команды Усольского, Заларинского, Черемховского, Зиминского, Качугского, Тулунского, Жигаловского, Куйтунского, Аларского, Осинского, Эхирит-Булагатского и других районов. Ожидаем, что в играх будут участвовать не менее 20 районов области, - сообщил министр спорта области Илья Резник.
В программу летних сельских спортивных игр Иркутской области включены соревнования дояров и механизаторов по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, полиатлону, мини-лапте, гиревому и городошному спорту, перетягиванию каната, а также соревнования спортивных семей. Сельские спортивные игры проводятся в личном и командном зачётах. Кроме того, вне зачёта пройдёт турнир по мини-футболу.
Соревнования по лёгкой атлетике предусматривают: для женщин бег на – 800 и 1500 метров, для мужчин – 1500 и 3000 метров, а также прыжки в длину и смешанную эстафету. Спортивные семьи будут состязаться в настольном теннисе, дартсе, шашках и легкоатлетической эстафете.
Соревнования дояров и механизаторов предусматривают следующие испытания: для мужчин – бег на 500 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, для женщин – бег на 300 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Кроме того, для дояров предусмотрена разборка и сборка доильного аппарата АДУ-1, для механизаторов – упражнение по вождению на тракторе на время и качество выполнения задания. Механизаторам нужно будет последовательно выехать из гаража, проехать змейкой, осуществить сцепку прицепа и поставить трактор в гараж.
Торжественное открытие соревнований пройдёт в посёлке Молодёжный в 15 часов 29 июня. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия во Всероссийских летних сельских спортивных играх, посвящённых 75-й годовщине Победы в Курской битве. Игры пройдут со 2 по 7 августа в Курске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии завершились сельские спортивные игры, победителем которых стал Закаменский район.
Сельские спортивные игры Иркутской области соберут 700 человек
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