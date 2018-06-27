Читают сейчас

В Бурятии пройдёт чемпионат по велоспорту Общество, В начале июля пройдут сразу два крупных турнира

Сельские спортивные игры Иркутской области соберут 700 человек Общество, Участники посоревнуются в лёгкой атлетике и даже сборке доильного аппарата

Улан-удэнцы услышат женский рок Общество, 28 июня на концерте Voice of Friends выступит Одара и группа «Наши»

В Бурятии будут искать останки японцев Общество, Умершие в период интернирования японцы будут направлены на родину