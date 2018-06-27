Команда выиграла автомобиль УАЗ
Республиканские летние сельские спортивные Игры проходили с 19 по 23 июня в Тункинском районе Бурятии. Победителем стала команда Закаменского района, которая набрала в 12 видах спорта 1990 очков.
Спортсмены Кабанского района заняли второе место в общекомандном зачёте, уступив всего 30 очков команде победителей. Третье место заняли спортсмены Тункинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», спортсмены соревновались в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, массовом кроссе, перетягивании каната, бурятской борьбе, стрельбе из лука, футболе, конном спорте, состязании дояров и механизаторов и спортивном ориентировании.
Главным призом для победителя стал автомобиль УАЗ.
Закаменский район Бурятии победил в сельских спортивных Играх
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня, 27 июня, в международный день слепоглухих в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения
Медики обменяются опытом и обсудят дальнейшее развитие сердечно-сосудистой хирургии
Неизбежен снос торговых павильонов на площади Славы
Кроме того, зарплату выплачивали один раз в месяц
Главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции
Победители состязания получат звание лауреата конкурса, денежные премии и не только
Почувствовать дух «Артека» на Байкале смогут не только отдыхающие, но и все жители Бурятии
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня в республике будет стоять погода без осадков. Днём по трассе БАМ местами кратковременный дождь.
Праздник пройдёт на этой неделе в субботу
Совет отцов, вдохновляющий родителей проводить время с детьми, устроил очередную активную вылазку на природу. ФОТО, ВИДЕО
С начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции на 7,3 миллиона рублей
Конкурс посвящён 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы
Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер
Исправительную колонию № 1 в городе Гусиноозёрск посетил отец Евгений, окормляющий здесь православную часовню