Иркутянин оплатил 14 штрафов после ареста машины

Иркутянин оплатил штрафы ГИБДД после ареста и помещения его автомобиля на штрафстоянку



Автомобиль Toyota Corolla, 2002 года выпуска арестовали судебные приставы за неоплаченные штрафы ГИБДД. «Коллекция» горе-водителя составила 14 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 9,2 тысяч рублей.



Гражданин во время телефонного разговора с судебным приставом-исполнителем отказался явиться на приём для оплаты имеющейся задолженности. В связи с этим пристав выехал по адресу проживания должника. Мужчина отказался открыть дверь должностным лицам.



Во дворе дома была обнаружена машина, находящаяся в собственности у должника. Судебные приставы составили акт описи, наложили арест на автомобиль и эвакуировали транспортное средство на штрафстоянку.



Эта мера возымела свое действие – на следующий день должник оплатил задолженность в полном объёме, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

