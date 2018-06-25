Иркутянин оплатил штрафы ГИБДД после ареста и помещения его автомобиля на штрафстоянку
Автомобиль Toyota Corolla, 2002 года выпуска арестовали судебные приставы за неоплаченные штрафы ГИБДД. «Коллекция» горе-водителя составила 14 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 9,2 тысяч рублей.
Гражданин во время телефонного разговора с судебным приставом-исполнителем отказался явиться на приём для оплаты имеющейся задолженности. В связи с этим пристав выехал по адресу проживания должника. Мужчина отказался открыть дверь должностным лицам.
Во дворе дома была обнаружена машина, находящаяся в собственности у должника. Судебные приставы составили акт описи, наложили арест на автомобиль и эвакуировали транспортное средство на штрафстоянку.
Эта мера возымела свое действие – на следующий день должник оплатил задолженность в полном объёме, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Иркутянин оплатил 14 штрафов после ареста машины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявка уже поступила в администрацию города
Иркутянин оплатил штрафы ГИБДД после ареста и помещения его автомобиля на штрафстоянку
Жители Бурятии смогут позвонить на горячую линию по электронным услугам Росреестра
На территории Забайкальского национального парка введён особо противопожарный режим
Они были организованы сразу в 22 точках по городу. ФОТО
Необычная двойня родилась в многодетной семье из Еравнинского района
Турнир «Шагнувшие в бессмертие» проводится уже более 20 лет
В Улан-Удэ продолжается работа по озеленению
Большинство призывников заявили, что хотели служить
На дорогу вылилось большое количество масла
Ребята в конце игры нашли «сладкий» клад
Молодые улан-удэнцы, наряду с жителями других российских городов, простились с XXXTentacion. ФОТО, ВИДЕО
Целью конференции являлась дальнейшая популяризация духовного наследия Учителя
Наряду с конкурсом, состоится и празднование 10-летнего юбилея организации молодых инвалидов «Гэрэл»
Юные артистки выступают на одной сцене с российскими звездами: Любовью Толкалиной, Еленой Захаровой, ансамблем «Терем-квартет» и др.