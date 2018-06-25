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Иркутянин оплатил 14 штрафов после ареста машины

Общество, 
Иркутянин оплатил штрафы ГИБДД после ареста и помещения его автомобиля на штрафстоянку

Автомобиль Toyota Corolla, 2002 года выпуска арестовали судебные приставы за неоплаченные штрафы ГИБДД. «Коллекция» горе-водителя составила 14 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 9,2 тысяч рублей.

Гражданин во время телефонного разговора с судебным приставом-исполнителем отказался явиться на приём для оплаты имеющейся задолженности. В связи с этим пристав выехал по адресу проживания должника. Мужчина отказался открыть дверь должностным лицам.

Во дворе дома была обнаружена машина, находящаяся в собственности у должника. Судебные приставы составили акт описи, наложили арест на автомобиль и эвакуировали транспортное средство на штрафстоянку.

Эта мера возымела свое действие – на следующий день должник оплатил задолженность в полном объёме, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. 
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