В Иркутской области закрыли аварийную школу

Существует риск внезапного обрушения зданий



Прокуратура Ольхонского района направила в суд иск о запрете эксплуатации аварийных зданий Чернорудской школы в Иркутской области.



- Обучение детей в Чернорудской школе осуществляется не в одном здании, а в нескольких одноэтажных постройках, расположенных на территории школы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Аварийными являются главный корпус школы, начальная школа, столовая, мастерские и библиотека.



В селе Шара-Тогот в 2019-2020 годах планируется строительство школы – детского сада на 88 и 40 мест, однако обучение детей в аварийных зданиях в настоящее время несёт угрозу для их жизни и здоровья, поскольку существует риск внезапного обрушения конструкций.



По предварительной информации администрации школы, образовательный процесс будет организован в здании начальной школы в села Сахюрта Ольхонского района.



Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня судебные приставы Бурятии приостановили деятельность школы Цакирской средней общеобразовательной школы.

