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В Улан-Удэ выступит автор «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

В Улан-Удэ выступит автор «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
Общество, 
Известный бард даст концерт в столице Бурятии

2 декабря в Улан-Удэ пройдёт концерт известного российского барда Олега Митяева, автора и первого исполнителя песни «Как здорово, что все мы здесь собрались».

Музыкант выступит вместе с Родионом Марченко и Леонидом Марголиным.

- Миллионы людей знают имя автора и исполнителя песен, лауреата национальной премии «Овация» и «Золотой Остап», народного артиста России и члена Союза писателей Олега Митяева. И для каждого он открывает что-то такое, от чего светлеет на душе и становится теплее на сердце. Скажете, феномен? Нет, просто талант, который сумел собрать воедино всех нас, пропустить наши переживания через свое сердце поэта и…написать песню. А потом выйти на сцену и рассказать новую историю про нашу жизнь, - отмечают организаторы.

Концерт пройдёт 2 декабря в Русском драматическом театре.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня в Гусиноозёрске выступит популярная группа 90-х «Вирус».

Справка:

Олег Митяев родился в 1956 году в Челябинске, автор-исполнитель, музыкант, актёр. Член Союза писателей России. Народный артист Российской Федерации. Автор и первый исполнитель песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Песни пишет с 1978 года. Начал выступать в составе дуэта вместе с Петром Старцевым. В 1987 году познакомился с гитаристом и аранжировщиком Константином Тарасовым, совместно с которым записал несколько пластинок и шесть CD-дисков. С 1998 года выступает и записывается с музыкантом-мультиинструменталистом Леонидом Марголиным, в 2006 году к коллективу присоединился гитарист Родион Марченко. Митяев успешно гастролировал по всей России и во многих городах Германии, Италии, Франции, Израиля, ЮАР.

Песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», с которой Митяев стал лауреатом Ильменского фестиваля (1978), является своеобразным гимном бардовского движения.

Широкую популярность получили также его песни «В осеннем парке», «Соседка», «Француженка», «Давай с тобой поговорим», «Сестра милосердия» «Авиатор», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди! Скоро лето», «Лето — это маленькая жизнь» и др. Участвовал в проекте «Песни нашего века». Снялся в нескольких художественных и документальных фильмах. 


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