В Бурятию приедет группа «Вирус»

















Справка:



Группа появилась в 1998 году в Зеленограде. Поначалу носила название «Акварель», затем переименовалась в «Вот так!». Позже московские продюсеры переименовали в «Вирус!».



Дебютная песня «Ты меня не ищи» появилась в эфире радиостанций в сентябре 1999 года и заняла высокие позиции во многих хит-парадах. Другими известными хитами стали песни «Ручки», «Всё пройдёт», «Попрошу тебя», «Счастье», «Полёт» и другие. Группа выступала во многих городах России, а также за рубежом (Австралия, Венгрия, Германия, Израиль, Канада, США, Украина, Беларусь, Болгария).





30 июня в Бурятии выступит популярная в начале двухтысячных группа «Вирус». Артисты споют на концерте, посвящённом 45-летию Селенгинского ЦКК. Звёзды представят популярные песни, полюбившиеся многим.Также с российскими артистами выступит бурятский певец Чингис Ли. Артист исполнит свои хиты «Шаман», «Аюна» и другие и песни из нового альбома «Прости», «Пространство».Мероприятие пройдёт 30 июня в Селенгинске на стадионе «Труд».