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Участницы конкурса «Краса Бурятии» сдали кровь

Участницы конкурса «Краса Бурятии» сдали кровь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие прошло под лозунгом «Красавицы Бурятии за донорство!»

Сегодня станцию переливания крови посетили руководитель конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина и участницы. Девушки стали донорами крови.

Мероприятие прошло под лозунгом: «Красавицы Бурятии за донорство!», сообщили в Бурятской республиканской станции переливания крови.

Репортаж Сергея Тарасенко с «Красы Бурятии-2018» «Байкал-Daily» уже представлял
Донорство крови
 
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