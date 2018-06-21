Недавно река Китой унесла жизни сразу трёх туристов
Правительство Российской Федерации обязало организаторов активных видов туризма не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, и самих туристов, самостоятельные путешествующих по России, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.
Представителям туристической индустрии и самим туристам для информирования о намеченных маршрутах необходимо будет обращаться в поисково-спасательные формирования и на пункты единых дежурно-диспетчерских служб территориальных органов МЧС России.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно возле границы Тункинского района погибли три человека, сплавлявшиеся на лодке по реке Китой. На одном из крутых поворотов, лодка перевернулась, и четверо человек оказались в воде. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег, тела трёх погибших были найдены позже. Группа не была зарегистрирована у спасателей.
В Бурятии туристы обязаны за 10 дней сообщать об опасных маршрутах
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