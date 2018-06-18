Найдены тела утонувших на границе Бурятии туристов

Продолжается проведение доследственной проверки по факту гибели трех туристов на реке Китой
10 июня в вечернее время в Тункинском районе трое мужчин и одна женщина, двигались на лодке по реке Китой в направлении верховья реки. На одном из крутых поворотов, лодка перевернулась, и четверо человек оказались в воде. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег, трое других пропали без вести.
По словам выжившего мужчины, компания отправилась рыбачить в верховье реки Китой. На одном из порогов плавсредство опрокинулось. Какое-то время мужчина видел спутников, пытающихся выбраться из воды при сильном течении, потом они пропали из его поля зрения. Оказавшись на берегу, он прошёл вниз по течению, где обнаружил только выброшенные на сушу вещи и перевёрнутую лодку.
11 и 17 июня в ходе поисково-спасательных мероприятий, обнаружены тела всех трех пропавших: 41-летней жительницы Иркутска, 44-х и 45-ти летних жителей Ангарского района.
В настоящее время произведены осмотры места происшествия, тела погибших с целью установления причин смерти направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следствием проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба следственного управления.
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Происшествия, Фото:
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