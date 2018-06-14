Семьи Бурятии ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе
9 июля в Улан-Удэ состоится награждение победителей регионального этапа конкурса «Семья года». На торжественном мероприятии, приуроченному к празднованию Дня семьи, любви и верности, победители будут награждены дипломами и ценными подарками, сообщает министерство социальной защиты населения Бурятии.
Ещё с 2016 года в России в рамках реализации концепции государственной семейной политики проводится всероссийский конкурс «Семья года». Организаторами являются министерство труда и социальной защиты России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Семьи Бурятии ежегодно принимают участие в конкурсе. Так, в 2016 году вошли в число победителей конкурса семья Жамбалдоржиевых (Хоринский район) в номинации «Сельская семья», в 2017 году семья Дамбаевых (Иволгинский район) в номинации «Семья – хранитель традиций», - эти семьи в торжественной обстановке чествовали в Москве. Их имена вписаны в почётную книгу «Семья года», изданную Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В этом году Бурятию на всероссийском конкурсе «Семья года» представят победители регионального этапа конкурса:
- в номинации «Многодетная семья» - семья Уварова Василия Анатольевича и Белоусовой Галины Васильевны (Еравнинский район);
- в номинации «Сельская семья» - семья Дашиевых Бориса Васильевича и Эльвиры Чингисовны (Кяхтинский район);
- в номинации «Семья – хранитель традиций» - семья Малаховых Алексея Ильича и Натальи Николаевны (Северо-Байкальский район);
- в номинации «Молодая семья» - семья Власовых Виктора Николаевича и Ирины Евгеньевны (Железнодорожный район города Улан-Удэ);
- в номинации «Золотая семья» - семья Бельковых Евгения Васильевича и Галины Петровны (Советский район города Улан-Удэ).
В Бурятии назвали «Семьи года»
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