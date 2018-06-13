Александр Богомоев посвятил маме победу на турнире в Монголии



Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские борцы Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские борцы завоевали 4 золота в Улан-Баторе на международном турнире по вольной борьбе «Mongolia Open 2018». Среди них - Александр Богомоев. Спортсмен посвятил свою победу маме.



- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить свою маму с днём рождения. Сегодня я выиграл и хотел бы эту победу посвятить ей, пожелать крепкого здоровья и сказать, что я очень её люблю, - поздравил борец родного человека в специальном коротком видео.







Родители известного вольника - Валерий Васильевич и Александра Сергеевна Абзаевы. У его мамы 10 июня был день рождения.



Валерий Абзаев - мастер спорта по трём видам (самбо, вольной, классической борьбе) и чемпион по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, стал для Богомоева первым тренером.

