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Александр Богомоев посвятил маме победу на турнире в Монголии

Александр Богомоев посвятил маме победу на турнире в Монголии
Общество, 
Бурятский борец поздравил её с днём рождения и пожелал крепкого здоровья 

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские борцы завоевали 4 золота в Улан-Баторе на международном турнире по вольной борьбе «Mongolia Open 2018». Среди них - Александр Богомоев. Спортсмен посвятил свою победу маме. 
 
- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить свою маму с днём рождения. Сегодня я выиграл и хотел бы эту победу посвятить ей, пожелать крепкого здоровья и сказать, что я очень её люблю, - поздравил борец родного человека в специальном коротком видео. 


Родители известного вольника - Валерий Васильевич и Александра Сергеевна Абзаевы. У его мамы 10 июня был день рождения. 

Валерий Абзаев - мастер спорта по трём видам (самбо, вольной, классической борьбе) и чемпион по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, стал для Богомоева первым тренером.    
вольная борьба
 
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